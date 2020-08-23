Лукашенко в бронежилете наблюдал за акцией оппозиции из вертолета — видео

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Марина Неруцких
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Кадры опубликовала пресс-служба президента.

Фото, видео: Пресс-служба Александра Лукашенко

Пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко опубликовала ролик, на котором глава государства в бронежилет, пролетает над улицами Минска.

Белорусский лидер в иллюминатор понаблюдал за столицей, в которой сегодня проходила многотысячная акция протеста.

В какой-то момент президент связывается с командиром вертолета и просит лететь ближе к центру столицы.

«Ближе, ближе к проспекту. Не вижу проспекта. Левее. Хорошо», — указал Лукашенко пилоту.

Увидев опустевшую территорию вокруг своей резиденции, белорусский президент выражается традиционно прямолинейно.

«Как крысы разбежались», — говорит он о протестующих.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Лукашенко прибыл на территорию резиденции с автоматом в руках.

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