Лукашенко прилетел в свою резиденцию с автоматом в руках — фото

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Марина Неруцких
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Президент Белоруссии прибыл на вертолете во Дворец независимости.

Лукашенко прилетел в свою резиденцию с автоматом в руках — фото

Фото: Telegram / Пул Первого

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел на вертолете в свою резиденцию в Минске — во Дворец независимости. Приближенный к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого» показал кадры, на которых видно, что глава республики вышел из летательного аппарата с атоматом наперевес.

Откуда прибыл вертолет с белорусским лидером на борту — не уточняется.

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