Лукашенко прилетел в свою резиденцию с автоматом в руках — фото
| Марина Неруцких Общество 21
Президент Белоруссии прибыл на вертолете во Дворец независимости.
Фото: Telegram / Пул Первого
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел на вертолете в свою резиденцию в Минске — во Дворец независимости. Приближенный к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого» показал кадры, на которых видно, что глава республики вышел из летательного аппарата с атоматом наперевес.
Откуда прибыл вертолет с белорусским лидером на борту — не уточняется.
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