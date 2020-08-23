Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел на вертолете в свою резиденцию в Минске — во Дворец независимости. Приближенный к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого» показал кадры, на которых видно, что глава республики вышел из летательного аппарата с атоматом наперевес.

Откуда прибыл вертолет с белорусским лидером на борту — не уточняется.