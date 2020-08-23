«Он никуда не бежал»: пресс-секретарь Лукашенко рассказала о его местонахождении в течение дня

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Валентин Черников
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Представитель главы Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила, что президент не покидал резиденции в момент «попытки штурма здания».

Фото, видео: YouTube / Информационное агентство БелТА

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не покидал Дворец независимости в Минске, когда к зданию подошли протестующие. Об этом заявила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

«С самого утра президент Беларуси работал в ситуационном центре во Дворце независимости, контролировал обстановку. В том числе в тот момент, ближе к вечеру, когда так называемые митингующие пошли, можно сказать, на своеобразный штурм здания. В эти минуты глава государства также находился во дворце», — сообщила представитель Лукашенко в эфире телеканала ОНТ.

По словам Эйсмонт, смелости митингующих «хватило ненадолго». Увидев, какие силы стоят на страже лидера страны, они развернулись и направились обратно. После этого Лукашенко вызвал вертолет и «проконтролировал обстановку» в городе уже с высоты. Затем он вернулся в резиденцию с автоматом в руках, где пообщался с бойцами ОМОНа и поблагодарил их за преданную службу. Как уверяет пресс-секретарь, президент остается в резиденции до сих пор.

«Как и обещал президент, он никуда не бежал, как бы ни пытались это представить отдельные блогеры и Telegram-каналы», — добавила Эйсмонт.

Ранее 5-tv.ru писал, что более 100 тысяч протестующих собрались на площади Независимости в центре Минска.

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