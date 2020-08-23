Лукашенко с автоматом вышел за оцепление своей резиденции в Минске — видео

|
Светлана Александрова
1 740

Президент Белоруссии пообщался с сотрудниками ОМОНа, которые заявили что будут с ним «до конца».

Фото, видео: 5-tv.ru

Александр Лукашенко вечером в воскресенье вышел за оцепление Дворца Независимости – резиденции президента Белоруссии в Минске.  

Видео, на котором белорусский лидер общается с силовиками, опубликовал близкий к пресс-службе президента Telegram-канал «Пул Первого». На нем видно, что Лукашенко одет в бронежилет и держит в руках автомат. Правоохранители встречают главу государства аплодисментами. Он же в свою очередь благодарит охрану объекта и обещает «разобраться» с протестующими.

«Спасибо, ребята, вы красавцы. Мы с ними разберемся», — заявил Александра Лукашенко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что недалеко от Дворца Независимости собрались тысячи протестующих, путь к резиденции президента им преграждают сотни сотрудников ОМОНа. Александр Лукашенко прилетел во дворец на вертолете с автоматом в руках. 

Читайте также

+16° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
74.10
0.33 87.73
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:57
После похорон Легкоступовой поклонники забили тревогу о пропавшей Овсиенко
22:54
«Лука немного в шоке»: Джанабаева станцевала с шестилетним сыном от Меладзе
22:45
Видео с места гибели пяти человек, провалившихся в выгребную яму под Воронежем
22:32
«Очнитесь!» — Соловьев резко осадил экс-адвоката Ефремова в прямом эфире
22:14
«Красотка на миллион»: Шпица показала, как в алом платье зажгла на кинофестивале
21:42
Лукашенко с автоматом вышел за оцепление своей резиденции в Минске — видео

Сейчас читают

После похорон Легкоступовой поклонники забили тревогу о пропавшей Овсиенко
Лукашенко прилетел в свою резиденцию с автоматом в руках — фото
Специалисты берлинской клиники дали свою оценку состояния Навального

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок