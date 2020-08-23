Александр Лукашенко вечером в воскресенье вышел за оцепление Дворца Независимости – резиденции президента Белоруссии в Минске.

Видео, на котором белорусский лидер общается с силовиками, опубликовал близкий к пресс-службе президента Telegram-канал «Пул Первого». На нем видно, что Лукашенко одет в бронежилет и держит в руках автомат. Правоохранители встречают главу государства аплодисментами. Он же в свою очередь благодарит охрану объекта и обещает «разобраться» с протестующими.

«Спасибо, ребята, вы красавцы. Мы с ними разберемся», — заявил Александра Лукашенко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что недалеко от Дворца Независимости собрались тысячи протестующих, путь к резиденции президента им преграждают сотни сотрудников ОМОНа. Александр Лукашенко прилетел во дворец на вертолете с автоматом в руках.