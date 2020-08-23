Лукашенко с автоматом вышел за оцепление своей резиденции в Минске — видео
Президент Белоруссии пообщался с сотрудниками ОМОНа, которые заявили что будут с ним «до конца».
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Фото, видео: 5-tv.ru
Александр Лукашенко вечером в воскресенье вышел за оцепление Дворца Независимости – резиденции президента Белоруссии в Минске.
Видео, на котором белорусский лидер общается с силовиками, опубликовал близкий к пресс-службе президента Telegram-канал «Пул Первого». На нем видно, что Лукашенко одет в бронежилет и держит в руках автомат. Правоохранители встречают главу государства аплодисментами. Он же в свою очередь благодарит охрану объекта и обещает «разобраться» с протестующими.
«Спасибо, ребята, вы красавцы. Мы с ними разберемся», — заявил Александра Лукашенко.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что недалеко от Дворца Независимости собрались тысячи протестующих, путь к резиденции президента им преграждают сотни сотрудников ОМОНа. Александр Лукашенко прилетел во дворец на вертолете с автоматом в руках.
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