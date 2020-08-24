Приемную мать истощенного ребенка в Крыму обвинили в погоне за хайпом

Приемная мать ребенка, взятого из крымского детдома в истощенном состоянии, «ловит хайп». Об этом заявила координатор социальных нянь Валентина Тарасенко.

«Детский дом — это не семья. Ребенок не может здесь быть идеальный, хороший и здоровый. Тем не менее, уход здесь осуществляется добросовестно, чудесная территория, много детских площадок, с детьми гуляют», — отметила соцработница.

По ее словам, двухлетнему Сереже в марте этого года присвоили инвалидность. Также решался вопрос о присвоении паллиативного статуса, то есть статуса пациента с ограниченным сроком жизни вследствие неизлечимого заболевания. Однако мальчик начал самостоятельно есть и развиваться, его состояние улучшилось.

Как считает Тарасенко, опекуны нарушили закон, опубликовав фото истощенного мальчика, и нанесли «тяжелый удар» по репутации учреждения.

«Я считаю, что просто хайп раздувают. Обратись туда, где этого ребенка взяла», — заявила координатор.

Ранее 5-tv.ru писал, что прокуратура Крыма начала проверку размещенного в соцсетях сообщения о ненадлежащем уходе за двухлетним малышом в Республиканском специализированном доме ребенка для детей с поражением ЦНС и нарушением психики «Елочка» в Симферополе. Шокирующие снимки мальчика опубликовала в Facebook общественная организация «Наша надежда». По словам общественников, у мальчика диагностировали деформацию черепа, рахит и критичную для жизни степень истощения и обезвоживания.