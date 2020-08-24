Последствия онкологии? Нейрохирург объяснил причины глухоты Корчевникова

Прогрессирующая глухота, которую приписывают Борису Корчевникову, может говорить о рецидиве перенесенного им заболевания. Об этом рассказал «Вечерней Москве» нейрохирург, кандидат медицинских наук Александр Тома.

Как сообщал 5-tv.ru, пять лет назад актер и телеведущий перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли в области головы. В последнее время в близких кругах звезды появилась информация, что Корчевников теряет слух. Однако, по оценкам врача, этот недуг мог развиться не как осложнение после медицинского вмешательства, а как последствие вернувшейся онкологии.

«Трудно предполагать, какая опухоль и в какой области. К примеру, это могла быть менингиома слухового нерва — опухоль из клеток паутинной мозговой оболочки», — предположил Тома.

Также возможно, что нарушение слуха вызвано спаечным процессом, затронувшим слуховой нерв. В подобных случаях способность слышать теряется постепенно, на протяжении года, отметил доктор. Если проблема кроется в этом, нерв нужно освободить от затронувших его спаек. Для лечения в таких случаях применяются электростимуляционные методы.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-невеста Шаляпина призвала молиться за Корчевникова, теряющего слух.