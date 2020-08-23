Экс-невеста Шаляпина призвала молиться за Корчевникова, теряющего слух

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Нюра Незванова
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Анна Калашникова рассказала, что глухоту телеведущего активно обсуждают в светской тусовке и очень сочувствуют Корчевникову.

Экс-невеста Шаляпина призвала молиться за Корчевникова, теряющего слух

Фото: ТАСС / Гердо Владимир

Певица Анна Калашникова прокомментировала новости о резком ухудшении состояния Бориса Корчевникова. Девушка призналась, что в тусовке давно ходят слухи о том, что телеведущий теряет слух, пишет «Собеседник».

По ее словам, среди звезд проблемы со здоровьем мужчины, ни для кого уже не секрет. Он долгое время боролся с онкологией, а возможным последствием этой болезни стали проблемы со слухом.

Однако насколько плохо сейчас различает звуки Корчевников, экс-невеста Прохора Шаляпина говорить отказалась. Девушка уверена, что ведущий сможет справиться с недугом, потому что не падает духом.

«В любом случае, Борис молодец. Не сдается, борется с болезнью. И при этом много работает. Большинство людей бы опустили руки, но не он. Это очень крутое качество. Я желаю ему крепкого здоровья. Желаю справиться со всеми недугами и осложнениями», — сказала Калашникова.

Анна призналась, что часто ходит в храм и заказывает молебны о здравии Корчевникова. Она призвала поклонников телеведущего молиться, просить у Бога, чтобы мужчина полностью излечился.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что недуг стал мешать работе Корчевникова. Последний сезон программы «Судьба человека» дается ему с большим трудом. Несмотря на то, что участники съемок обязаны говорить громко и четко, он все равно их почти не слышит. Редакторам приходится подсказывать артисту, о чем говорят гости программы, посредством планшета.

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