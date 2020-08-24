Актер из фильма «Три толстяка» умер в Москве

Российский актер Борис Христофоров, известный телезрителям по фильму «Три толстяка» скончался в Москве. На момент смерти звезде было 89 лет. Как стало известно 5-tv.ru, в ходе проведенного осмотра следов насильственной смерти не было выявлено. О дате и месте прощания с актером пока ничего не сообщается.

Борис Христофоров родился 1 июня 1931 года. Известность ему принесла роль в кинокартине «Три толстяка» в 1966 году.