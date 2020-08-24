Борис Христофоров скончался в 89 лет.

Актер из фильма «Три толстяка» умер в Москве

Фото: Кадр из кинофильма "Три толстяка" 1966 г.

Российский актер Борис Христофоров, известный телезрителям по фильму «Три толстяка» скончался в Москве. На момент смерти звезде было 89 лет. Как стало известно 5-tv.ru, в ходе проведенного осмотра следов насильственной смерти не было выявлено. О дате и месте прощания с актером пока ничего не сообщается.

Борис Христофоров родился 1 июня 1931 года. Известность ему принесла роль в кинокартине «Три толстяка» в 1966 году.

Читайте также

+16° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
74.10
0.33 87.73
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:29
«Когда музыка в крови»: Николаев пустился в пляс рядом с женой и дочкой
9:13
Более 600 человек получили награды за возведение Главного храма ВС в Подмосковье
9:01
Трамп допустил прекращение бизнес-партнерства с Китаем
8:55
Евпатий Коловрат: Что ни в коем случае нельзя делать 24 августа?
8:39
«Она могла многое сделать»: Бабичев о нераскрытом таланте Легоступовой
8:23
Актер из фильма «Три толстяка» умер в Москве

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 августа, для всех знаков зодиака
Валентина Легкоступова могла предчувствовать скорую смерть
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 августа

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок