К бою готов: Минстрой готовит стандарты для строек в РФ во время эпидемий

В России разрабатывают стандарт безопасности для стройки во время пандемии. Как рассказали «Известиям» в Минстрое, в основу лягут правила, разработанные во время постепенного снятия ограничений в Москве.

«Проект стандарта в финальной стадии разработки, в настоящее время проходит обсуждения с ФОИВами, региональными властями, экспертным сообществом и компаниями-застройщиками», — заявил в интервью замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

Главная цель — избежать длительной заморозки проектов. Среди основных положений — двухнедельный карантин для строителей из других регионов, использование масок и перчаток, а также соблюдение безопасной дистанции два метра. Вот только держать такое расстояние на стройке не всегда возможно, говорят эксперты. Поэтому новый стандарт нужно тщательно проработать с учетом реальных условий.