К бою готов: Минстрой готовит стандарты для строек в РФ во время эпидемий
Главная цель документа — помочь избежать заморозки строительства, как это произошло весной 2020 года.
Закрыть
Смотрите также:
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
Преображение Господне: Что можно и нельзя делать 19 августа
Анализы Навального показали вторичные признаки опьянения
Оцененная совесть: семья Захаровых озвучила сумму иска к Ефремову
Появились первые кадры с закрытых похорон Легкоступовой
Появилось видео из самолета, где Навальный кричит от боли
«Откуда взялся? Ни баба, ни мужик»: друг Легкоступовой на похоронах не сдержал слез
«Просто так в кому никто не впадает»: врач объяснила состояние Навального
«У него нет денег»: стало известно, о финансовой махинации мужа Легкоступовой
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 августа
Фото, видео: www.globallookpress.com © Konstantin Kokoshkin, 5-tv.ru
В России разрабатывают стандарт безопасности для стройки во время пандемии. Как рассказали «Известиям» в Минстрое, в основу лягут правила, разработанные во время постепенного снятия ограничений в Москве.
«Проект стандарта в финальной стадии разработки, в настоящее время проходит обсуждения с ФОИВами, региональными властями, экспертным сообществом и компаниями-застройщиками», — заявил в интервью замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.
Главная цель — избежать длительной заморозки проектов. Среди основных положений — двухнедельный карантин для строителей из других регионов, использование масок и перчаток, а также соблюдение безопасной дистанции два метра. Вот только держать такое расстояние на стройке не всегда возможно, говорят эксперты. Поэтому новый стандарт нужно тщательно проработать с учетом реальных условий.
Читайте также
64%
0.33 87.73
0.30
Нашли ошибку?