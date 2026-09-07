Девочка-подросток погибла и три человека пострадали при атаке ВСУ на Севастополь
Силы ПВО отразили атаку трех украинских беспилотников, один из них был начинен взрывчаткой и металлическими элементами.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Развожаев: ребенок погиб и трое пострадали в результате атаки ВСУ на Севастополь
В результате удара Вооруженных сил Украины по Севастополю погибла девочка 2011 года рождения. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в мессенджере МАКС. По его словам, ребенок получил осколочные ранения и скончался в карете скорой помощи.
«Приношу искренние соболезнования родным и близким. Это невосполнимая утрата. Семье окажем всю необходимую поддержку», — написал Развожаев.
Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку, уничтожив три беспилотных летательных аппарата. Один из БПЛА был начинен взрывчаткой и металлическими элементами — пиротехники обнаружили на месте сотни поражающих фрагментов.
После падения обломков в районе улиц Николая Музыки и Супруна произошли две детонации. Ударной волной выбило стекла в нескольких многоквартирных домах и здании детского сада, осколками были повреждены припаркованные автомобили.
Помимо погибшей девочки, пострадали еще три человека. Мужчина находится в крайне тяжелом состоянии, он в коме. 18-летняя девушка и ее 16-летний брат также получили осколочные ранения, им оказали помощь в детской больнице и отпустили домой.
Губернатор напомнил жителям Севастополя об опасности обломков или целых беспилотников — к ним нельзя подходить. В случае обнаружения Развожаев призвал сограждан срочно обращаться в экстренные службы по номеру 112.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на рынок в Энергодаре. Следователи проводят мероприятия для сбора доказательств, устанавливают тип беспилотников и обстоятельства произошедшего.
По уточненным данным, пострадали шесть человек. Один из них — мужчина 1979 года рождения — находится в крайне тяжелом состоянии, травмы средней степени тяжести получили пять женщин. После первого удара боевики повторно атаковали рынок.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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