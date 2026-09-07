Девочка-подросток погибла и три человека пострадали при атаке ВСУ на Севастополь

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 32 0

Силы ПВО отразили атаку трех украинских беспилотников, один из них был начинен взрывчаткой и металлическими элементами.

Ребенок погиб и трое пострадали при атаке ВСУ на Севастополь

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Развожаев: ребенок погиб и трое пострадали в результате атаки ВСУ на Севастополь

В результате удара Вооруженных сил Украины по Севастополю погибла девочка 2011 года рождения. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в мессенджере МАКС. По его словам, ребенок получил осколочные ранения и скончался в карете скорой помощи.

«Приношу искренние соболезнования родным и близким. Это невосполнимая утрата. Семье окажем всю необходимую поддержку», — написал Развожаев.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку, уничтожив три беспилотных летательных аппарата. Один из БПЛА был начинен взрывчаткой и металлическими элементами — пиротехники обнаружили на месте сотни поражающих фрагментов.

После падения обломков в районе улиц Николая Музыки и Супруна произошли две детонации. Ударной волной выбило стекла в нескольких многоквартирных домах и здании детского сада, осколками были повреждены припаркованные автомобили.

Помимо погибшей девочки, пострадали еще три человека. Мужчина находится в крайне тяжелом состоянии, он в коме. 18-летняя девушка и ее 16-летний брат также получили осколочные ранения, им оказали помощь в детской больнице и отпустили домой.

Губернатор напомнил жителям Севастополя об опасности обломков или целых беспилотников — к ним нельзя подходить. В случае обнаружения Развожаев призвал сограждан срочно обращаться в экстренные службы по номеру 112.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на рынок в Энергодаре. Следователи проводят мероприятия для сбора доказательств, устанавливают тип беспилотников и обстоятельства произошедшего.

По уточненным данным, пострадали шесть человек. Один из них — мужчина 1979 года рождения — находится в крайне тяжелом состоянии, травмы средней степени тяжести получили пять женщин. После первого удара боевики повторно атаковали рынок.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
6 сент
Силы ПВО сбили 29 украинских беспилотников над регионами РФ
6 сент
Дрон ВСУ атаковал скорую помощь в Энергодаре
6 сент
ВСУ повторно атаковали рынок в Энергодаре
6 сент
Дрон ВСУ ударил по рынку в Энергодаре
6 сент
Силы ПВО России за ночь уничтожила 258 украинских беспилотников
6 сент
В результате атаки БПЛА в Рязанской области произошло возгорание на предприятии
6 сент
В результате атаки БПЛА по домам в Ростове-на-Дону пострадал ребенок
5 сент
Мирный житель погиб в результате атаки ВСУ на Белгородскую область
1 сент
Над Ленинградской областью уничтожены 44 украинских беспилотника
1 сент
Собянин сообщил об уничтожении 12 летевших на Москву беспилотников ВСУ
+11° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 90%
86.59
-0.30 100.57
-0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:23
«Ее ранили, а подруга погибла»: Сергей Астахов о нападении на жену
2:07
«Луна наша»: Дональд Трамп назвал спутник Земли территорией США
1:37
«Последние штрихи» Законопроект об овербукинге находится в завершающей стадии
1:08
В России изменятся правила допуска к донорству крови с 2027 года
0:55
Девочка-подросток погибла и три человека пострадали при атаке ВСУ на Севастополь
0:26
Кейн Парсонс вернется к режиссуре и снимет вторую часть своего хита Backrooms

Сейчас читают

В России хотят раздавать бесплатно участки под ИЖС
Исповедь Волочковой — о предательстве родных, деньгах, выборе между Сулейманом и Мальдивами
Мистическая цепочка: короткая жизнь и тихая смерть звезды «Битвы экстрасенсов» Елены Ивашиной
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео