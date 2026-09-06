Бренд блогера Мироновой оказался в центре скандала из-за рекламы с фото могилы

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 30 0

Пользователи соцсетей обвинили бренд Predubezdai в циничном использовании чужой боли.

Почему в соцсетях просят отменить блогера Анастасию Миронову

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Бренд блогера Мироновой Predubezdai хотят отменить из-за рекламы с фото могилы

Косметический бренд Predubezdai, основанный блогером Анастасией Мироновой, попал под шквал критики после публикации в Instagram (запрещен в РФ). В рамках промо-кампании парфюма для волос в аккаунте бренда появился снимок небольшого могильного холма, украшенного цветами и лентами. Подписчики сочли такой ход оскорбительным и потребовали бойкотировать марку, назвав коммерциализацию траура недопустимой.

Екатерина Мизулина, возглавляющая Лигу безопасного интернета, также высказалась о случившемся. Она отметила, что эстетизация потерь в рекламе особенно цинична в условиях, когда множество российских семей переживают утраты. Мизулина пообещала провести проверку деятельности блогера на предмет соблюдения налоговых норм.

Миронова в ответ на претензии объяснила журналистам «Известий», что ее бренд работает с концепцией «архива воспоминаний», в том числе коллективных, а на фото — не людское кладбище, а место захоронения домашних животных. Она также сослалась на западных парфюмеров, которые используют меланхоличную эстетику, и заявила, что каждый человек переживает утрату в рамках своего эмоционального восприятия.

«На фотографии зафиксировано место, куда можно возвращаться, чтобы свою боль проживать и вспоминать моменты связанные с питомцем», — подчеркнула Миронова.

Анастасия Миронова — российский блогер, предприниматель, фитнес-тренер и модель, основавшая Predubezdai. В прошлом ее уже критиковали за эпатажные рекламные кампании. В 2025 году бренд вызывал споры из-за провокационного контента с элементами черного юмора.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица MIA BOYKA (Настоящее имя Мария Бойко. — Прим. ред.) подала в суд на блогера Фелицию Малец, которая обвинила артистку в задержке оплаты за изготовление парика для клипа. По словам Малец, она создала сценический парик, но деньги получила не сразу. Блогеру пришлось дважды напоминать команде певицы о переводе, который поступил после публикации ролика. Затем она получила досудебную претензию и узнала о возможном иске.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ.

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