ФСБ разгромила канал вербовки боевиков ИГ* в трех регионах России
Силовики задержали организатора схемы переправки людей для участия в боевых действиях в Сирии.
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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Сергей Мамонтов, ФСБ России
ФСБ разгромила канал вербовки боевиков ИГ* в трех регионах России. Силовики задержали организатора схемы переправки людей для участия в боевых действиях в Сирии.
«В результате проведенных мероприятий установлены его преступные связи в Республиках Татарстан, Дагестан и Тюменской области. Вскрыты и задокументированы схемы финансирования участников МТО „ИГ“, а также маршруты конспиративного передвижения боевиков в Сирию», — говорится в сообщении ведомства.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по двум статьям «содействие террористической деятельности» и «участие в деятельности террористической организации». В ходе обысков были найдены не только средства коммуникации, но и платежные инструменты и иные документы, подтверждающие преступную деятельность.
Расследование продолжается.
* — запрещена в РФ.
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