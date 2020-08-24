ФСБ разгромила канал вербовки боевиков ИГ* в трех регионах России. Силовики задержали организатора схемы переправки людей для участия в боевых действиях в Сирии.

«В результате проведенных мероприятий установлены его преступные связи в Республиках Татарстан, Дагестан и Тюменской области. Вскрыты и задокументированы схемы финансирования участников МТО „ИГ“, а также маршруты конспиративного передвижения боевиков в Сирию», — говорится в сообщении ведомства.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по двум статьям «содействие террористической деятельности» и «участие в деятельности террористической организации». В ходе обысков были найдены не только средства коммуникации, но и платежные инструменты и иные документы, подтверждающие преступную деятельность.

Расследование продолжается.

* — запрещена в РФ.