«Прошу помощи»: Пегова от отчаяния бросилась целовать лед
Актриса участвует в новом сезоне популярного телешоу «Ледниковый период».
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Фото, видео: Instagram @pegovairina
Фигурное катание — спорт не для слабаков. Не каждый профессиональный фигурист справляется с нагрузками, что и говорить о звездах российского шоу-бизнеса, которые присоединились к шоу «Ледниковый период». Одна и них, актриса Ирина Пегова, кажется, уже слегка отчаялась.
На своей странице в Instagram она разместила видео, где лежит без сил на льду в спорткомплексе «Лужники» и сетует на тяжелый график.
«14 дней перерыва в тренировке на льду, потому как съемки, — подписала она пост. — Ну как можно с таким расписанием научиться?»
Пегова обращалась не столько к подписчикам, сколько к «богам льда», от которых надеялась получить заряд сил и поддержку.
«Я прошу помощи, помощи у льда, — жалобно обратилась она к аудитории. — Есть боги льда? Помогите мне!»
Фанаты актрисы не поскупились на добрые слова для своей любимицы.
«Ирина, сил Вам и терпения! Уверена, что у Вас все получится!»;
«Непременно помогут боги льда! В такой просьбе нельзя отказать»;
«Всегда удивлялась вашей неуемной активности! Держитесь!»;
«Бедный ребенок, терпите!» — написали они в комментариях.
Актриса Ирина Пегова примет участие в съемках шоу «Ледниковый период». Традиционно героев ставят в пары, где один является профессиональным фигуристом, а второй — звездой. Ее партнером будет бывший фигурист Алексей Тихонов.
Ранее 5-tv.ru выкладывал полный список участников нового сезона «Ледникового периода».
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