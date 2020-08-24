«Прошу помощи»: Пегова от отчаяния бросилась целовать лед

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Анастасия Шадская
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Актриса участвует в новом сезоне популярного телешоу «Ледниковый период».

Фото, видео: Instagram @pegovairina

Фигурное катание — спорт не для слабаков. Не каждый профессиональный фигурист справляется с нагрузками, что и говорить о звездах российского шоу-бизнеса, которые присоединились к шоу «Ледниковый период». Одна и них, актриса Ирина Пегова, кажется, уже слегка отчаялась.

На своей странице в Instagram она разместила видео, где лежит без сил на льду в спорткомплексе «Лужники» и сетует на тяжелый график.

«14 дней перерыва в тренировке на льду, потому как съемки, — подписала она пост. — Ну как можно с таким расписанием научиться?»

Пегова обращалась не столько к подписчикам, сколько к «богам льда», от которых надеялась получить заряд сил и поддержку.

«Я прошу помощи, помощи у льда, — жалобно обратилась она к аудитории. — Есть боги льда? Помогите мне!»

Instagram @pegovairina

Фанаты актрисы не поскупились на добрые слова для своей любимицы.

«Ирина, сил Вам и терпения! Уверена, что у Вас все получится!»;

«Непременно помогут боги льда! В такой просьбе нельзя отказать»;

«Всегда удивлялась вашей неуемной активности! Держитесь!»;

«Бедный ребенок, терпите!» — написали они в комментариях.

Актриса Ирина Пегова примет участие в съемках шоу «Ледниковый период». Традиционно героев ставят в пары, где один является профессиональным фигуристом, а второй — звездой. Ее партнером будет бывший фигурист Алексей Тихонов.

Ранее 5-tv.ru выкладывал полный список участников нового сезона «Ледникового периода».

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