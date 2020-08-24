Актриса Яна Поплавская назвала современных звезд «неадекватными»
«Красная Шапочка» опубликовала архивное фото, которое сопроводила колким заявлением в адрес знаменитостей.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Juliya Khanina, Instagram @the_yana_poplavskaya
Звезда отечественного детского фильма «Про Красную Шапочку» Яна Поплавская в своем микроблоге Instagram опубликовала архивное фото. Снимок сделан во времена работы улыбчивой златовласой актрисы в театре «Современник», которые она вспоминает с особой теплотой.
Поплавская поделилась, что снимок натолкнул ее на размышления о современных звездах, которых теперь «пруд пруди». Также Яна посетовала на отсутствие у них чувства юмора и «адекватности».
«Я счастлива, что я росла в другое время, с другими звездами с большой буквы, и именно они формировали мое отношение к жизни, к профессии», — подписала публикацию Поплавская.
Фанаты в комментариях поспешили поддержать позицию актрисы и тоже поразмышлять об образах и предназначении современных селебрити.
«Так хорошо на душе делается от слов ваших мудрых и добрых»;
«Согласна с вами, звезды сейчас пустые…»
«Роскошная, а слова и правда золотые!» — рассуждали фанаты в комментариях.
Не так давно любимица зрителей Яна Поплавская стала бабушкой. Об этом актриса сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав фото своего старшего сына Клима с младенцем на руках. Мальчика назвали весьма необычным именем.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как назвали новорожденного внука Яны Поплавской.
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