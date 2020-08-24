Актриса Яна Поплавская назвала современных звезд «неадекватными»

Звезда отечественного детского фильма «Про Красную Шапочку» Яна Поплавская в своем микроблоге Instagram опубликовала архивное фото. Снимок сделан во времена работы улыбчивой златовласой актрисы в театре «Современник», которые она вспоминает с особой теплотой.

Поплавская поделилась, что снимок натолкнул ее на размышления о современных звездах, которых теперь «пруд пруди». Также Яна посетовала на отсутствие у них чувства юмора и «адекватности».

«Я счастлива, что я росла в другое время, с другими звездами с большой буквы, и именно они формировали мое отношение к жизни, к профессии», — подписала публикацию Поплавская.

Instagram @the_yana_poplavskaya

Фанаты в комментариях поспешили поддержать позицию актрисы и тоже поразмышлять об образах и предназначении современных селебрити.

«Так хорошо на душе делается от слов ваших мудрых и добрых»;

«Согласна с вами, звезды сейчас пустые…»

«Роскошная, а слова и правда золотые!» — рассуждали фанаты в комментариях.

Не так давно любимица зрителей Яна Поплавская стала бабушкой. Об этом актриса сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав фото своего старшего сына Клима с младенцем на руках. Мальчика назвали весьма необычным именем.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как назвали новорожденного внука Яны Поплавской.