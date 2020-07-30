Рождение внука Яны Поплавской стало большим праздником для семьи, который не прекращается до сих пор. Малыш не перестает приятно удивлять домочадцев, о чем актриса написала в Instagram. В минувшие выходные исполнительница роли Красной Шапочки сообщила, что стала бабушкой, а ее старший сын Клим — отцом. Теперь маму с младенцем забрали из роддома. А родные как следует рассмотрели кроху.

«Наконец-то мы смогли подержать внука на руках, прижать к груди и удивиться — как он похож на всех нас, на Поплавских! У него точно такая же ямочка на подбородке, как у Клима и Никиты, как у меня, у моих мамы и папы. А чьи глаза, мы еще не поняли», — поделилась Поплавская.

Instagram @the_yana_poplavskaya

По ее словам, счастливый отец присутствовал во время операции и держал роженицу за руку. В результате роды прошли гладко, ребенок здоров. Мальчика назвали необычным именем.

«Вот так произошло чудо, вот так появился на свет наш новый член семьи Иларий Поплавский!» — подытожила актриса.

Ранее 5-tv.ru писал, что Поплавская опубликовала фото старшего сына с только что родившимся малышом на руках.