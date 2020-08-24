Взрыв произошел на пришвартованном в греческом порту пассажирском судне

На стоящем в порту греческого города Ираклион, что на острове Крит, пассажирском судне Blue Star Horizon произошел взрыв. Об этом сообщает местная радиостанция.

Предварительно, ЧП произошло в машинном отделении. Сообщается, что причиной мог стать паровой котел.

Пострадали четыре человека, один из них госпитализирован в тяжелом состоянии.