Взрыв произошел на пришвартованном в греческом порту пассажирском судне
Предварительно, пострадали не менее четырех человек.
Фото: www.globallookpress.com © Maria Breuer
На стоящем в порту греческого города Ираклион, что на острове Крит, пассажирском судне Blue Star Horizon произошел взрыв. Об этом сообщает местная радиостанция.
Предварительно, ЧП произошло в машинном отделении. Сообщается, что причиной мог стать паровой котел.
Пострадали четыре человека, один из них госпитализирован в тяжелом состоянии.
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