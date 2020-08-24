Взрыв произошел на пришвартованном в греческом порту пассажирском судне

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Светлана Шевченко
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Предварительно, пострадали не менее четырех человек.

Взрыв произошел на пришвартованном в греческом порту пассажирском судне

Фото: www.globallookpress.com © Maria Breuer

На стоящем в порту греческого города Ираклион, что  на острове Крит, пассажирском судне  Blue Star Horizon произошел взрыв. Об этом сообщает местная радиостанция.

Предварительно, ЧП произошло в машинном отделении. Сообщается, что причиной мог стать паровой котел. 

Пострадали четыре человека, один из них госпитализирован в тяжелом состоянии. 

 

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