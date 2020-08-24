Разбирайте чемоданы: Оперштаб прояснил ситуацию с «открытием» границ РФ

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Виктория Андреева
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Эксперты прокомментировали новость о возобновлении авиасообщения с семью странами.

Разбирайте чемоданы: Оперштаб прояснил ситуацию с «открытием» границ РФ

Фото: www.globallookpress.com © P. Wegner

В Оперативном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что России расширила список стран для возобновления международного авиасообщения. Об этом сотрудники штаба заявили в комментарии Interfax.

Ранее «Известия» со ссылкой на источники в авиакомпаниях и аэропортах сообщали, что страна готовится к открытию границ с семью государствами с 25 августа. Отмечалось, что в обновленный перечень могут войти: Мальта, Кипр, Франция, Венгрия, Иордания, Египет — исключительно Каир, а также Китай — только Шанхай.

«В настоящий момент нет новых решений по возобновлению международного авиасообщения с иностранными государствами. Как будут — мы обязательно об этом сообщим», — подчеркнули в оперштабе.

Сегодня авиасообщение возможно лишь с ограниченным рядом стран — Великобританией, Турцией, Танзанией и Абхазией. С 1 августа были разрешены пассажирские рейсы в Лондон, Анкару, Стамбул и Занзибар. С 10 августа — в Анталью, Бодрум и Даламан. С 15 августа были возобновлены перелеты в Швейцарию, однако попасть на территорию государства могут лишь граждане, обладающие видом на жительство.

Ранее 5-tv.ru рассказал о преимуществах программы кэшбека за путешествия по России.

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