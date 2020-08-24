В Ленобласти подозреваемого в педофилии задержали по царапинам на гениталиях

Подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки задержали в Ленинградской области по царапинам от брекетов на его гениталиях. Как стало известно 5-tv.ru, вопиющий инцидент произошел вечером 22 августа во Всеволожском районе.

Мать пострадавшей рассказала стражам порядка, что ее дочь возвращалась в Петербург из гостей. В районе автобусной остановки «Разметелево» на автодороге «Кола» к подростку подошел мужчина и, применяя насилие, склонил к оральному сексу. Девочке не без труда удалось вырваться из рук злоумышленника, оставив на его причинном месте царапины от брекетов.

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Подозреваемый в совершении преступления был задержан оперативниками уже на следующий день. Им оказался ранее судимый за кражу и разбой 32-летний мужчина. В отношении злоумышленника, который вышел на свободу менее года назад, возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что модель Лисовскую, обвинившую сына олигарха в изнасиловании, отправили в колонию.