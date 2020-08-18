Модель Лисовскую, обвинившую сына олигарха в изнасиловании, отправили в колонию

Модель Анну Лисовскую приговорили к трем с половиной годам тюрьмы за распространение порнографических материалов с участием несовершеннолетних. На суде девушка решительно отрицала свою вину. Теперь адвокаты Лисовской намерены обжаловать приговор.

Громкий скандал с участвуем девушки разгорелся в 2016 году. Тогда Анна обвинила своего экс-бойфренда и сына олигарха Александра Шарыго в изнасиловании. Такое заявление она сделала, в том числе в эфире одного из федеральных каналов, чтобы привлечь «виновного» к ответственности.

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После выступления на телевидении, девушка оказалась под стражей по обвинению в совращении подростка, но на суде защита смогла доказать невиновность модели. Теперь Лисовскую судили за распространение детской порнографии.

Сама Анна заявляет, что ей мстит семья бывшего ухажера за обвинение его в изнасиловании. По словам осужденной, сын влиятельного олигарха Александр много раз пугал ее, что та поплатится за свои громкие слова.

В апреле 2019 года самого Александра Шарыго суд признал виновным в хранении и перевозке наркотиков через границу Белоруссии. Сын олигарха получил три года колонии усиленного режима. У него также конфисковали автомобиль Mercedes AMG CLA 45, в котором и были обнаружены запрещенные вещества.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что модель Ольга Синтюрева получила четыре года колонии за нападение на своего экс-любовника депутата ЛДПР.