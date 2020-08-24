Легкий путь к знаниям: В России снизили льготную ставку образовательных кредитов

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В правительстве подчеркнули, что это поможет снизить финансовую нагрузку для выпускника и его родителей.

Фото, видео: РИА Новости / Наталья Селиверстова, 5-tv.ru

Кредиты на образование станут выгоднее. Об этом на совещании с вице-премьерами заявил Михаил Мишустин. Ранее условия займов были схожи с потребительским кредитованием.

«Устанавливается фиксированная процентная ставка на уровне трех процентов годовых. С трех до девяти месяцев увеличен люготный период кредитования после окончания учебы. Это дает выпускнику возможность трудоустроиться, пройти испытательный срок и при выплатах не испытывать чрезмерной финансовой нагрузки», — подчеркнул премьер-министр.

Мишустин также сообщил, что правительство утвердило концепцию регулирования искусственного интеллекта до 2024 года. В документе сказано, что все разработки должны быть безопасны и внедряться ради благополучия людей.

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