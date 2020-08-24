В Подмосковье стартовал международный форум «Армия — 2020»
Особо заинтересовали гостей новинки в области высоких технологий.
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Фото, видео: EPA/SERGEI ILNITSKY/ТАСС, 5-tv.ru
Новинки в области высоких технологий одни из самых популярных у гостей форума «Армия — 2020». Сегодня первый день работы, но в павильонах только официальные делегации и представители компаний участников выставки. Несмотря на санитарные ограничения, число гостей и представленных образцов техники военной и двойного назначения на этот раз превышает цифры прошлого года.
«Ростех» представил новую роботизированную машину для борьбы с лесными пожарами. «Пионер» тушит огонь в труднодоступных местах и в тяжелых климатических условиях. Всего представлены больше 28-ми тысяч экспонатов из почти ста стран мира. Впервые «Армия 2020» продлится целую неделю. 27-го августа форум откроется для всех желающих.
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