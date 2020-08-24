Двое учителей пострадали при провале бетонной плиты в школе в Астрахани

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Молодцова Анна
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По предварительным данным, инцидент произошел во время проверки пожарных выходов в учреждении.

Двое учителей пострадали при провале бетонной плиты в школе в Астрахани

Фото: YAY\TASS

Бетонная плита провалилась в одной из школ в Трусовском районе Астрахани, из-за чего пострадали двое учителей.

Как сообщили в пресс-службе местного управления МВД, у одного из работников учебного учреждения диагностированы переломы, у второго — травма ноги. По предварительной информации, инцидент произошел, когда педагоги проверяли пожарные выходы.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего. По факту инцидента инициирована проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал о гибели двоих детей и троих взрослых, которые провалились в сливную яму под Воронежем.

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