Ребенок погиб при обрушении плиты в здании во Владимирской области
В результате ЧП также получили двое несовершеннолетних.
Фото: РИА Новости / Алексей Сухоруков
Ребенок погиб при обрушении плиты в здании. ЧП произошло днем в понедельник, 24 августа, в населенном пункте Раздолье в Кольчугинском районе Владимирской области. По данным 5-tv.ru, помимо погибавшего, также получили травмы двое несовершеннолетних. Обстоятельства произошедшего уточняются.
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