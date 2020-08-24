Ребенок погиб при обрушении плиты в здании во Владимирской области

Ребенок погиб при обрушении плиты в здании. ЧП произошло днем в понедельник, 24 августа, в населенном пункте Раздолье в Кольчугинском районе Владимирской области. По данным 5-tv.ru, помимо погибавшего, также получили травмы двое несовершеннолетних. Обстоятельства произошедшего уточняются.