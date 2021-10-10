Астролог рассказала, как знак зодиака сотрудника влияет на работу коллектива
Эксперт Марина Мещерская считает, что многим начальникам стоит иметь в виду, под каким созвездием родились его подчиненные.
Фото, видео: PA Images\TASS, 5-tv.ru
Каждый шестой владелец бизнеса в России предпочитает при отборе новых сотрудников знать, под каким созвездием они родились. Астролог Марина Мещерская специально для 5-tv.ru прокомментировала эту новость.
По ее мнению, главное — это все же функционал сотрудника и то, как он выполняет свои должностные обязанности. Однако, если брать в подчинение людей, которые родились под соседними знаками зодиака или наоборот, под противоположным (если смотреть на зодиакальный круг, как на часы), то это неизбежно приведет к скандалам, конфликтам или откровенной конфронтации. Причем против руководителя могут объединиться его подчиненные, особенно, если они, в отличие от начальника, с бунтовщиком по знаку зодиака совпадают.
В основу астролог положила знак зодиака руководителя, а также составила список тех представителей знаков зодиака, на которые ему стоит обратить вниманием при найме новичка.
Овен
Отлично сработается со Львами и Стрельцами.
Неплохо взаимодействует с Близнецами и Водолеями.
Прямая конфронтация с Весами (вплоть до увольнения и открытого конфликта), Козерогами и Раками.
Телец
Отлично сработается с Девами и Козерогами.
Неплохо взаимодействует с Рыбами и Раками.
Прямая конфронтация со Скорпионами, Львами и Водолеями.
Близнецы
Отлично сработается с Весами и Водолеями.
Неплохо взаимодействует с Овнами и Львами.
Прямая конфронтация с Раками, Тельцами, Стрельцами (всегда будут продавливать свое мнение)
Раки
Отлично сработается со Скорпионами и Рыбами.
Неплохо взаимодействует с Тельцами и Девами.
Прямая конфронтация с Козерогами, Овнами, Весами (открытая оппозиция).
Львы
Отлично сработается с Овнами и Стрельцами.
Неплохо взаимодействует с Близнецами и Весами.
Прямая конфронтация: Водолеями, Тельцами и Скорпионами (всегда конфликт).
Девы
Отлично сработается с Козерогами и Тельцами.
Неплохо взаимодействует с Раками и Скорпионами.
Прямая конфронтация с Рыбами.
Весы
Отлично сработается с Близнецами и Водолеями.
Неплохо взаимодействует со Львами и Стрельцами.
Прямая конфронтация с Овнами, Раками, Козерогами.
Скорпионы
Отлично сработается с Рыбами, Раками.
Неплохо взаимодействует с Козерогами и Девами.
Прямая конфронтация с Тельцами, Львами и Водолеями.
Стрелец
Отлично сработается со Львами и Овнами.
Неплохо взаимодействует с Водолеями и Скорпионами.
Прямая конфронтация с Близнецами, Девами и Рыбами.
Козероги
Отлично сработается с Девами и Тельцами.
Неплохо взаимодействует с Рыбами и Скорпионами.
Прямая конфронтация с Близнецами, Овнами и Весами.
Водолеи
Отлично сработается с Близнецами и Весами.
Прямая конфронтация со Львами, Тельцами и Скорпионами.
Неплохо взаимодействует со всеми остальными знаками.
Рыбы
Отлично сработается со Скорпионами и Раками.
Неплохо взаимодействует с Козерогами и Тельцами.
Прямая конфронтация с Девами.
Напоследок астролог напомнила, что главное в любой работе — это результат. Нужно давать шанс любому представителю знака зодиака, они могут удивить.
Ранее 5-tv.ru писал про главных трудоголиков среди всех знаков зодиака.
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