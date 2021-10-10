Астролог рассказала, как знак зодиака сотрудника влияет на работу коллектива

Каждый шестой владелец бизнеса в России предпочитает при отборе новых сотрудников знать, под каким созвездием они родились. Астролог Марина Мещерская специально для 5-tv.ru прокомментировала эту новость.

По ее мнению, главное — это все же функционал сотрудника и то, как он выполняет свои должностные обязанности. Однако, если брать в подчинение людей, которые родились под соседними знаками зодиака или наоборот, под противоположным (если смотреть на зодиакальный круг, как на часы), то это неизбежно приведет к скандалам, конфликтам или откровенной конфронтации. Причем против руководителя могут объединиться его подчиненные, особенно, если они, в отличие от начальника, с бунтовщиком по знаку зодиака совпадают.

В основу астролог положила знак зодиака руководителя, а также составила список тех представителей знаков зодиака, на которые ему стоит обратить вниманием при найме новичка.

Овен

Отлично сработается со Львами и Стрельцами.

Неплохо взаимодействует с Близнецами и Водолеями.

Прямая конфронтация с Весами (вплоть до увольнения и открытого конфликта), Козерогами и Раками.

Телец

Отлично сработается с Девами и Козерогами.

Неплохо взаимодействует с Рыбами и Раками.

Прямая конфронтация со Скорпионами, Львами и Водолеями.

Близнецы

Отлично сработается с Весами и Водолеями.

Неплохо взаимодействует с Овнами и Львами.

Прямая конфронтация с Раками, Тельцами, Стрельцами (всегда будут продавливать свое мнение)

Раки

Отлично сработается со Скорпионами и Рыбами.

Неплохо взаимодействует с Тельцами и Девами.

Прямая конфронтация с Козерогами, Овнами, Весами (открытая оппозиция).

Львы

Отлично сработается с Овнами и Стрельцами.

Неплохо взаимодействует с Близнецами и Весами.

Прямая конфронтация: Водолеями, Тельцами и Скорпионами (всегда конфликт).

Девы

Отлично сработается с Козерогами и Тельцами.

Неплохо взаимодействует с Раками и Скорпионами.

Прямая конфронтация с Рыбами.

Весы

Отлично сработается с Близнецами и Водолеями.

Неплохо взаимодействует со Львами и Стрельцами.

Прямая конфронтация с Овнами, Раками, Козерогами.

Скорпионы

Отлично сработается с Рыбами, Раками.

Неплохо взаимодействует с Козерогами и Девами.

Прямая конфронтация с Тельцами, Львами и Водолеями.

Стрелец

Отлично сработается со Львами и Овнами.

Неплохо взаимодействует с Водолеями и Скорпионами.

Прямая конфронтация с Близнецами, Девами и Рыбами.

Козероги

Отлично сработается с Девами и Тельцами.

Неплохо взаимодействует с Рыбами и Скорпионами.

Прямая конфронтация с Близнецами, Овнами и Весами.

Водолеи

Отлично сработается с Близнецами и Весами.

Прямая конфронтация со Львами, Тельцами и Скорпионами.

Неплохо взаимодействует со всеми остальными знаками.

Рыбы

Отлично сработается со Скорпионами и Раками.

Неплохо взаимодействует с Козерогами и Тельцами.

Прямая конфронтация с Девами.

Напоследок астролог напомнила, что главное в любой работе — это результат. Нужно давать шанс любому представителю знака зодиака, они могут удивить.

Ранее 5-tv.ru писал про главных трудоголиков среди всех знаков зодиака.