Лолита поддержала харассмент в отношении женщин после пятидесяти

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Татьяна Меркер
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Певица заявила, что в таком возрасте домогательства «просто необходимы».

Лолита поддержала харассмент в отношении женщин после пятидесяти

Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Заметно похудевшая Лолита Милявская в свойственной себе манере высказалась о проблеме харассмента в отношении женщин. Звезда поддержала домогательства к женщинам за пятьдесят, об этом она заявила в интервью KP.RU.

Свои громкие слова Милявская объяснила тем, что взрослым барышням необходимы хоть какие-то намеки на сексуальные утехи.

«Если он (харассмент) исчезнет, то мы вообще забудем, что такое секс. Я бы хотела, чтобы харассмент существовал для женщин после пятидесяти. С обеспеченными мужчинами», — пояснила Лилита.

Такое же мнение у знаменитости сложилось относительно движения #MeToo, набирающему обороты по всему миру. Артистка считает, что борьба с харассментом приобретает несколько гипертрофированную форму, и может закончиться тем, что человечество «останется без секса».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лолила станцевала стриптиз с карнизом.

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