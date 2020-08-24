Омские врачи опровергли версию немецких медиков по состоянию Навального

Омские медики в ходе исследования не выявили в организме Алексея Навального ингибиторы холинестеразы, об обнаружении которых заявили в немецкой клинике «Шарите». Об этом рассказали в управлении Минздрава по Омской области.

В ведомстве заявили, что при поступлении в стационар у блогера были взяты анализы на наличие «широкого спектра» наркотических, синтетических и лекарственных веществ, в том числе ингибиторов холинестеразы. Результат оказался отрицательный.

«Кроме того, у него отсутствовала клиническая картина, специфичная для отравления веществами группы ингибиторов холинэстеразы», — сообщил ТАСС главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.

Он также повторил, что омские специалисты готовы поделиться с немецкими врачами образцами биоматериала Навального для всестороннего изучения.

Алексей Навальный резко почувствовал себя плохо 20 августа на борту самолета, выполнявшего рейс Томск — Москва. Экипаж экстренно посадил воздушное судно в Омске, где блогера госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. Позже его ввели в медикаментозную кому и подключили к ИВЛ. По словам врачей, ядов и следов их пребывания в крови или в моче блогера не обнаружено. Омские медики считали основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое понижение сахара в крови.

22 августа блогера транспортировали в берлинскую клинику «Шарите».

Ранее 5-tv.ru писал, что медэксперт прокомментировал версию немецких врачей по диагнозу Навального.