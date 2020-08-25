«Мое счастьишко»: Тодоренко показала, как учит петь сына в маске оленя
Ведущая приобщает малыша к творчеству и радуется его первым успехам.
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Фото, видео: Instagram @reginatodorenko
Регина Тодоренко проводит с маленьким сыном Майклом все свободное время. Ведущая показала в сторис Instagram, как учит малыша петь. Они вдвоем примерили маски оленей и спели импровизированную песенку, которую звезда сочиняла на ходу.
Сыну ведущей всего год и восемь месяцев, а он уже умеет говорить! Недавно счастливая мама поделилась радостью — ее малыш сказал первые «спасибо» и «пожалуйста».
«Я не могу нарадоваться и очень хочу поделиться с вами этим счастьем. Медвежонок уже говорит волшебные слова — спасибо, пожалуйста. Чего не сделаешь за печенье. Невероятно забавный возраст 1,8 — каждый день новые перлы», — написала Тодоренко.
На видео она разговаривает с сыном и искренне радуется, когда он повторяет за ней слова.
«Мое ты счастьишко», — умиляется ведущая.
Подписчики тоже восхитились способностями мальчугана. Многие просили совета, как разговорить ребенка, если он упорно молчит.
«Подскажите секрет? Нам год и шесть, и со словами беда»;
«Дети так быстро растут»;
«Вас искренне поздравляю. Такой замечательный возраст!» — восхищались фанаты.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Регина Тодоренко посмеялась над собственной растяжкой.
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