«Мое счастьишко»: Тодоренко показала, как учит петь сына в маске оленя

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Алина Потёмкина
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Ведущая приобщает малыша к творчеству и радуется его первым успехам.

Фото, видео: Instagram @reginatodorenko

Регина Тодоренко проводит с маленьким сыном Майклом все свободное время. Ведущая показала в сторис Instagram, как учит малыша петь. Они вдвоем примерили маски оленей и спели импровизированную песенку, которую звезда сочиняла на ходу.

Сыну ведущей всего год и восемь месяцев, а он уже умеет говорить! Недавно счастливая мама поделилась радостью — ее малыш сказал первые «спасибо» и «пожалуйста».

Instagram @reginatodorenko

«Я не могу нарадоваться и очень хочу поделиться с вами этим счастьем. Медвежонок уже говорит волшебные слова — спасибо, пожалуйста. Чего не сделаешь за печенье. Невероятно забавный возраст 1,8 — каждый день новые перлы», — написала Тодоренко.

На видео она разговаривает с сыном и искренне радуется, когда он повторяет за ней слова.

«Мое ты счастьишко», — умиляется ведущая.

Подписчики тоже восхитились способностями мальчугана. Многие просили совета, как разговорить ребенка, если он упорно молчит.

«Подскажите секрет? Нам год и шесть, и со словами беда»;

«Дети так быстро растут»;

«Вас искренне поздравляю. Такой замечательный возраст!» — восхищались фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Регина Тодоренко посмеялась над собственной растяжкой.

 

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