«Не шпагатом единым»: Тодоренко посмеялась над собственной растяжкой
Ведущая показала, к какому идеалу она стремится в проекте «Ледниковый период».
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Фото, видео: Instagram @reginatodorenko, @reutelena
Регина Тодоренко вовсю готовится к съемкам шоу «Ледниковый период». Пока поклонники замерли в ожидании нового сезона, она подогревает их интерес фотографиями с тренировок со своим партнером Романом Костомаровым. В Instagram ведущая выложила два кадра и добавила интригу.
«Фото называется „Унижение“. Хотите увидеть почему, листайте карусель!» — написала Тодоренко.
На первом снимке она стоит рядом с партнером и, опираясь на него, пытается поднять ногу в вертикальном шпагате. До успеха ей не хватает совсем чуть-чуть. На следующем фото уже стоит Костомаров, свободно подняв ногу вверх. Тодоренко в восхищении смотрит на него.
Подписчики оценили самоиронию, с которой ведущая показала свои занятия. Многие подбадривали девушку, напоминая, что таким трюкам люди обычно учатся годами.
«Вау, ну и растяжка! У вас тоже очень хорошо получается!»
«Регина, ты можешь все. Такая ты сильная»
«Я так ногу училась лет пять задирать, пока не бросила эту затею. А тут вы с такой растяжкой… да еще и на коньках. Талантище!»
«Ну, не шпагатом единым, так сказать…» — утешали фанаты.
«Ледниковый период» — не единственный проект, в котором занята знаменитость. Как писал ранее 5-tv.ru, Регина Тодоренко согласилась вести еще одно телевизионное шоу.
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