В Крыму задержан подозреваемый в изнасиловании малолетних девочек вожатый

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Алина Потёмкина
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Изначально на мужчину пожаловались, подозревая его в вымогательстве денег у ребенка.

В Крыму задержан подозреваемый в изнасиловании малолетних девочек вожатый

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

Вожатого детского лагеря в Крыму задержали по подозрению в изнасиловании девятилетних девочек, сообщает сайт KP.RU. О злодеяниях мужчины стало известно случайно.

На вожатого директору лагеря подал жалобу родитель одного из детей. По его словам, мужчина вымогал у его сына деньги. Когда руководителя отряда вызвали на разговор, он сбежал. Такая странная реакция побудила администрацию лагеря обратиться к правоохранителям. Когда его задержали, выяснилось, что к вымогательству он не имеет отношения, зато его подозревают в куда более страшных преступлениях.

«В полицию поступило обращение о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении трех малолетних девочек 2011 года рождения», — сообщил источник изданию.

Полиция не исключает, что жертв сексуального насилия может быть больше. Также выяснилось, что мужчина уже был ранее судим. Предстоит выяснить, как с такой графой в биографии он попал в вожатые лагеря.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Ленобласти подозреваемого в педофилии задержали по царапинам на гениталиях.

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