В Госдуме предложили перенести начало учебного года из-за пандемии

Перенести начало учебного года в школах на 1 октября предложил депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов. Об этом парламентарий рассказал РИА Новости.

По его словам, такое решение в текущем году было бы рациональным в свете опасений возникновения второй волны коронавируса. Оно помогло бы избежать высокого уровня контактирования между школьниками, который способствует распространению инфекции.

«Лишний месяц позволит отложить резкий рост количества социальных контактов и не допустит новой вспышки заболевания. Также у детей и их родителей будет больше времени на сдачу необходимых медицинских тестов перед началом учебного года, что также позволит не создать взрывной нагрузки на медицинскую инфраструктуру», — заявил Власов.

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