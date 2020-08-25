В Госдуме предложили перенести начало учебного года из-за пандемии

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Алина Потёмкина
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Василий Власов заявил, что эта мера поможет предотвратить вторую волну коронавируса.

Фото, видео: ТАСС / Смитюк Юрий, Метцель Михаил, 5-tv.ru

Перенести начало учебного года в школах на 1 октября предложил депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов. Об этом парламентарий рассказал РИА Новости.

По его словам, такое решение в текущем году было бы рациональным в свете опасений возникновения второй волны коронавируса. Оно помогло бы избежать высокого уровня контактирования между школьниками, который способствует распространению инфекции.

«Лишний месяц позволит отложить резкий рост количества социальных контактов и не допустит новой вспышки заболевания. Также у детей и их родителей будет больше времени на сдачу необходимых медицинских тестов перед началом учебного года, что также позволит не создать взрывной нагрузки на медицинскую инфраструктуру», — заявил Власов.

Ранее 5-tv.ru писал, как изменится жизнь российских школьников и их родителей с 1 сентября.

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