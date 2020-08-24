Как изменится жизнь школьников и их родителей с 1 сентября?

С 1 сентября 2020 года в силу вступает ряд новых правил для школьников. Изменения касаются как методики воспитания подрастающего поколения, так и организационных вопросов. 5-tv.ru публикует список нововведений.

«Дистанционку» никто не отменял

Памятуя о том, что в отдельных регионах страны ситуация с коронавирусом оставляет желать лучшего, первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин не исключил возможности перехода на удаленное обучение. Несмотря на то, что Минпросвещения разрешило начать учебный год в очном формате, в случае, если обстановка осложниться, главы субъектов будут принимать окончательное решение самостоятельно.

Смолин добавил, что с большой долей вероятности школьники Москвы и других крупных регионов смогут обучаться по традиционной схеме.

«Что касается тех регионов, где по признанию Роспотребнадзора ситуация все еще крайне неблагополучная, думаю, решения будут приниматься прямо накануне 1 сентября», — подчеркнул депутат в интервью «Парламентской газете».

Защита от COVID-19

В связи с повышенным риском инфицирования коронавирусом, регламент проведения занятий в школах будет изменен. Во-первых, все также будет действовать запрет на проведение массовых мероприятий, а факультативы допустимы исключительно в онлайн-режиме. Во-вторых, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и Минпросвещения, в библиотеку, спортивный и актовый залы будут одновременно пускать учеников только одного класса. Кроме того, появится расписание посещение столовой.

В Москве и Петербурге уроки будут начинаться в разное время, в промежуток с 8.15 до 10.20. Позднее обучение предусмотрено для учащихся шестых и восьмых классов. Обусловлено это тем, что дети этого возраста смогут самостоятельно добираться до дома, при этом нагрузка у них минимальна.

Традиционная линейка 1 сентября во всех регионах состоится, но также в измененном формате. Проводить ее разрешили исключительно на открытом воздухе и только по классам или параллелям. При этом присутствие родственников школьников допускается только при наличии защитной маски.

«Каждый регион знает свою эпидемиологическую ситуацию и будет принимать решения о тех или иных мерах, исходя прежде всего из требований по защите здоровья. Там, где примут решение „живые“ линейки не проводить, будут выбраны иные форматы, но общую атмосферу праздника мы обязательно сохраним», — сообщал в беседе с ТАСС министр просвещения Сергей Кравцов.

К слову, носить защитные маски обяжут не только родителей учеников, но и работников школьной столовой. На педагогов это распоряжение пока не распространяется, однако их не допустят к работе при наличии первых признаков ОРВИ, равно как и детей к учебе. На входе в образовательное учреждение каждому посетителю будут измерять температуру.

Регулярные антинаркотические проверки

Отныне антинаркотический контроль в школах также будет проходить по новой схеме. Как и ранее в тестировании будут участвовать ученики старше 13 лет. Врачи проведут плановый осмотр, беседу на тему вреда психотропных веществ, а также возьмут пробы мочи.

Однако в отличие от прошлых лет, медработники будут обязаны сделать анализ биоматериала в течение двух часов после его забора. По приказу Минздрава, пробу проверят на девять групп наркотических и психотропных веществ. А в случае, если педиатр-нарколог заподозрит у ребенка зависимость, будет проведен дополнительный анализ, даже если первичные результаты на наличие наркотиков покажет отрицательный результат. В итоге будет принято решение о направлении школьника в наркодиспансер.

Бесплатные завтраки

С 1 сентября 2020 года также вступает в законную силу постановление СанПиНа о бесплатном питании для детей с первого по четвертый классы в государственных и муниципальных школах. Если ребенок обучается в первую смену — ему предоставят завтрак, если во вторую — обед. При этом, согласно новым правилам, в завтрак в обязательном порядке будут входить хлеб, напиток, а также горячее блюдо. Например, омлет или мясные биточки.

Как заметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сегодня начать кормить младшеклассников бесплатно могут не все регионы, поскольку это возможно только при наличии соответствующей инфраструктуры, в частности, пищеблока. Сегодня обеспечить горячим питанием школьников готовы в 58 субъектах страны и в 75% школ остальных регионов. Устранить данную проблему обещано в срок до 1 сентября 2023 года.

Новые воспитательные программы

Закон о воспитании, подготовленный лично президентом РФ Владимиром Путиным, также начнет действовать с начала осени. Согласно документу, сотрудники всех школ обязаны разработать программу воспитания подростков и календарный план, взяв за образцы уже имеющиеся стандарты.

Отмечается, что схемы должны быть направлены на всестороннее развитие личности ребенка, создавать условия для его социализации, при этом педагог обязан прививать школьнику духовно-нравственные ценности о жизни в семье и обществе, принятые в государстве. Особое внимание должно уделяться формированию патриотизма и гражданственности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские учителя попросили о компенсации дополнительных расходов на «удаленке».