Берлинский фестиваль отказался от гендерного разделения номинаций
Награды за «Лучшую мужскую роль» и «Лучшую женскую роль» со следующего года будут отменены.
Закрыть
Смотрите также:
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
Преображение Господне: Что можно и нельзя делать 19 августа
Анализы Навального показали вторичные признаки опьянения
Оцененная совесть: семья Захаровых озвучила сумму иска к Ефремову
Появились первые кадры с закрытых похорон Легкоступовой
Появилось видео из самолета, где Навальный кричит от боли
«Откуда взялся? Ни баба, ни мужик»: друг Легкоступовой на похоронах не сдержал слез
«Просто так в кому никто не впадает»: врач объяснила состояние Навального
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 августа
«У него нет денег»: стало известно, о финансовой махинации мужа Легкоступовой
Фото, видео: www.globallookpress.com /Christoph Soeder, 5-tv.ru
Определять лучших актеров и актрис на предстоящем Берлинале больше не будут. Знаменитый кинофестиваль первым среди крупных международных конкурсов отказался от гендерного разделения призов. Со следующего года номинации «Лучшая мужская роль» и «Лучшая женская роль» на Берлинале отменены.
Вручать серебряных медведей планируют независимо от пола победителей. Нейтральные планы мирового кино увидел корреспондент Виталий Чащухин.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о фильмах о войне, признанных во всем мире.
Читайте также
77%
0.32 87.90
0.17
Нашли ошибку?