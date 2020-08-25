Берлинский фестиваль отказался от гендерного разделения номинаций

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Награды за «Лучшую мужскую роль» и «Лучшую женскую роль» со следующего года будут отменены.

Фото, видео: www.globallookpress.com /Christoph Soeder, 5-tv.ru

Определять лучших актеров и актрис на предстоящем Берлинале больше не будут. Знаменитый кинофестиваль первым среди крупных международных конкурсов отказался от гендерного разделения призов. Со следующего года номинации «Лучшая мужская роль» и «Лучшая женская роль» на Берлинале отменены.

Вручать серебряных медведей планируют независимо от пола победителей. Нейтральные планы мирового кино увидел корреспондент Виталий Чащухин. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал о фильмах о войне, признанных во всем мире. 

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