В России создали винтовку, которая попадает «белке в глаз»

|
Василиса Власова
Василиса Власова 22 0

Новый охотничий стрелковый комплекс получился на уровне лучших зарубежных аналогов.

В России создали винтовку, которая попадает «белке в глаз»

Фото: © РИА Новости/ Наталья Селиверстова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В России запустили производство нового охотничьего стрелкового комплекса

Российские предприятия создали и запустили в производство новый охотничий стрелковый комплекс. По словам индустриального директора кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхана Оздоева, его точность позволяет уверенно поражать даже небольшие цели на значительном расстоянии — образно говоря, «попасть белке в глаз».

«Это оружие для спортсменов и для охоты, но не удивлюсь, если им захотят воспользоваться спецслужбы и военнослужащие — комплекс получился крутой, на уровне лучших зарубежных аналогов. Позволяет стрелять, что называется, белке в глаз, в том числе на длинных дистанциях», — рассказал Оздоев.

Он также отметил, что предприятия госкорпорации постоянно совершенствуют свою продукцию, учитывая боевой опыт, и регулярно представляют разработки не только для армии, но и для гражданского рынка.

В качестве примера Оздоев привел новый стрелковый комплекс отечественного производства, включающий винтовку и линейку мощных патронов. По его словам, разработка предназначена для спортсменов и охотников, однако благодаря своим характеристикам может заинтересовать также спецслужбы и военных.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские спортсмены заняли первые шесть мест на Кубке по стрельбе в Киргизии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+14° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
84.34
0.08 97.76
-0.11
Гороскоп на сегодня, 14 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:30
Паб с призраком и «черной собакой» выставили на продажу в Британии
0:15
Вучич заявил, что уйдет с поста президента Сербии 27 сентября
0:01
В России создали винтовку, которая попадает «белке в глаз»
23:45
Парад мира и единства: шествие на МФМ собрало 10 тысяч участников
23:30
Мощи Спиридона Тримифунтского доставили в храм Христа Спасителя
23:15
Спортсмен покорил Эверест только на руках и не считает себя супергероем

Сейчас читают

Сентябрь в Европе не задался: Газ за тысячу — да еще и безветрие
Стресс, сахар и бессонница: главные и неочевидные причины осенних простуд
Умерла королева советской аэробики: неизвестная драма балерины Лилии Сабитовой
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен