Парад мира и единства: шествие на МФМ собрало 10 тысяч участников

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 27 0

Мероприятие стало одним из центральных событий форума.

Шествие мира на форуме в Екатеринбурге — сколько участников

Фото: tavrida.art

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Тысячи молодых людей из разных стран приняли участие в шествии мира на МФМ

Около десяти тысяч представителей разных стран приняли участие в масштабном шествии молодежи мира, которое прошло в Екатеринбурге в рамках Международного фестиваля молодежи (МФМ). Об этом сообщили в пресс-службе платформы «Таврида. АРТ».

«Масштабное шествие молодежи мира на МФМ-2026 собрало десять тысяч участников», — говорится в сообщении.

Организаторы отметили, что парад стал одним из главных событий форума. Участники мероприятия прошли по улицам специально организованного интерактивного пространства под названием Город молодежи мира. Для демонстрации богатства культур на форуме активисты из разных стран вышли в национальных костюмах, с флагами, традиционными атрибутами и музыкальными инструментами своих народов.

В этом году шествие состоялось под идеей «Ритм мира», которая отражала слияние различных этнических мелодий. Парад начался с тематического блока «Ритм сердца» и открылся массовым хороводом. Программу разделили на несколько этапов, включая музыкальные блоки континентов. Акция завершилась общим выступлением с участием российских артистов.

МФМ стартовал в Екатеринбурге 11 сентября. Он собрал представителей почти 200 государств, среди которых — делегации Китая, Индии, Бразилии, Аргентины и Мексики. Для них подготовили образовательные сессии, мастер-классы и творческие встречи. По словам организаторов, подобные мероприятия укрепляют связи между народами и сохраняют традицию крупных молодежных съездов в стране.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что участники форума создали Аллею культурного кода. Для этого они высадили 50 деревьев и кустарников возле главного корпуса Уральского федерального университета.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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