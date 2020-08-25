Спортсменка и просто красавица! Стеша Маликова показала утреннюю тренировку
Девушка много работает над своей фигурой, хотя никогда не страдала от лишнего веса.
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Фото, видео: Instagram @steshamalikova
Дочь певца Дмитрия Маликова Стефания поделилась с подписчиками в Instagram видео с утренней тренировкой. Простые упражнения сможет повторить любой.
Молодой дизайнер и начинающая певица, Стеша Маликова иногда слышит от пользователей сети обвинения в лишнем весе. Виной тому характерные для всех членов их семьи круглые щеки и широкие скулы, которые становились причиной комплексов у девушки, когда та была младше.
Однако сейчас Стеша научилась любить свое лицо таким, какое оно есть, и не прячет его за объемной прической. А худенькую фигурку поддерживает в тонусе ежедневными тренировками. На видео можно увидеть, что она предпочитает небольшие гантели для рук, подтягивания, растяжку, а также выпады, чтобы поддерживать в форме ноги и ягодицы.
Стефании Маликовой 20 лет. Она — старшая наследница Дмитрия Маликова и его супруги Елены. Много лет она была единственным ребенком и радостью для своих родителей, но два года на свет благодаря суррогатной матери на свет появился ее маленький брат Марк. Стеша обожает малыша и проводит с ним много времени, несмотря на разницу в возрасте.
Ранее 5-tv.ru писал, как брат погадал Стеше Маликовой на любовь.
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