Спортсменка и просто красавица! Стеша Маликова показала утреннюю тренировку

Дочь певца Дмитрия Маликова Стефания поделилась с подписчиками в Instagram видео с утренней тренировкой. Простые упражнения сможет повторить любой.

Молодой дизайнер и начинающая певица, Стеша Маликова иногда слышит от пользователей сети обвинения в лишнем весе. Виной тому характерные для всех членов их семьи круглые щеки и широкие скулы, которые становились причиной комплексов у девушки, когда та была младше.

Instagram @steshamalikova

Однако сейчас Стеша научилась любить свое лицо таким, какое оно есть, и не прячет его за объемной прической. А худенькую фигурку поддерживает в тонусе ежедневными тренировками. На видео можно увидеть, что она предпочитает небольшие гантели для рук, подтягивания, растяжку, а также выпады, чтобы поддерживать в форме ноги и ягодицы.

Стефании Маликовой 20 лет. Она — старшая наследница Дмитрия Маликова и его супруги Елены. Много лет она была единственным ребенком и радостью для своих родителей, но два года на свет благодаря суррогатной матери на свет появился ее маленький брат Марк. Стеша обожает малыша и проводит с ним много времени, несмотря на разницу в возрасте.

Ранее 5-tv.ru писал, как брат погадал Стеше Маликовой на любовь.