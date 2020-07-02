«Любит, не любит?» — Двухлетний братик погадал Стеше Маликовой на ромашке
Малолетний Марк попробовал предсказать судьбу своей родственнице.
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Фото, видео: Instagram @steshamalikova
Несмотря на большую разницу в возрасте, дети народного артиста РФ Дмитрия Маликова — двухлетний Марк и 20-летняя Стефания — отлично ладят друг с другом.
Так, например, недавно наследник именитого артиста распотрошил огромный букет из ромашек, возможно, подаренный Стефании кем-то из ухажеров, и решил погадать сестренке, отрывая от цветков лепестки.
«Любит, не любит. Любит, не любит…» — тихо шепчет малыш на видео из Insta-сторис Маликовой.
«Маркуш, любит или не любит?!» — слышен закадровый голос сестры «прорицателя».
Затем — еще несколько секунд серьезных размышлений и Марк Маликов выдает неутешительный вердикт.
«Не любит!» — гордо заявляет младший брат Стефании.
«Очень обидно, что не любит!» — с нотками грусти и досады в голосе произносит девушка, явно подыгрывая малышу.
Ранее 5-tv.ru показал забавное видео, где Стефания Маликова проводит урок астрономии с двухлетним братом.
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