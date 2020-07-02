Несмотря на большую разницу в возрасте, дети народного артиста РФ Дмитрия Маликова — двухлетний Марк и 20-летняя Стефания — отлично ладят друг с другом.

Так, например, недавно наследник именитого артиста распотрошил огромный букет из ромашек, возможно, подаренный Стефании кем-то из ухажеров, и решил погадать сестренке, отрывая от цветков лепестки.

«Любит, не любит. Любит, не любит…» — тихо шепчет малыш на видео из Insta-сторис Маликовой.

«Маркуш, любит или не любит?!» — слышен закадровый голос сестры «прорицателя».

Затем — еще несколько секунд серьезных размышлений и Марк Маликов выдает неутешительный вердикт.

«Не любит!» — гордо заявляет младший брат Стефании.

«Очень обидно, что не любит!» — с нотками грусти и досады в голосе произносит девушка, явно подыгрывая малышу.

Instagram @steshamalikova

Ранее 5-tv.ru показал забавное видео, где Стефания Маликова проводит урок астрономии с двухлетним братом.