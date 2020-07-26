Стеша Маликова рассказала о комплексах, отравлявших ей жизнь

Дочь Дмитрия Маликова Стефания поделилась с фанатами проблемой, которая причиняла ей неудобства в течение долгого времени. 20-летняя девушка страдала комплексами из-за своей внешности.

Как рассказала Стеша Маликова в отдельном посте в Instagram, в детстве ей часто приходилось слышать, что у нее слишком большие щеки.

«Эти ласковые слова в адрес моей внешности, конечно, формировали меня как неуверенного в себе человека. Если посмотреть мои фотографии, можно заметить, что я всегда завешивалась волосами, словно шторами», — откровенно поведала девушка.

Она заметила, что тогда зализанный хвост, с которым она предстала на фото в публикации, ей казался сущим кошмаром, выпячивающим все ее недостатки. По ее словам, в подростковом возрасте она только и делала что ретушировала свои снимки.

Instagram @steshamalikova

Как призналась Маликова, справиться с комплексами ей помогли установки, пишут «Дни.ру». Стефания внушала себе, что ее «щечки» на самом деле являются ее «изюминкой», которая делает девушку особенной.

«Секрет прост: Вам не нужно быть идеальной и совершенной, но обязательно надо быть настоящей, ведь такой другой, как Вы, нет и в этом Ваша главная сила», — смотивировала Маликова своих фанатов.

Подписчики юной звезды удивились, что она столкнулась с подобной проблемой. По их мнению, Маликова обладает привлекательной внешностью, а ее особенность делает ее уникальной.

«Если бы не эти щечки — это были бы не Вы. Вы молоды и очень красивы»;

«Вы очень красивая, и у Вас замечательные щечки»;

«Идеальная», — заверили девушку юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дмитрий Маликов показал подросшего сына.