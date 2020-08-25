Отдыхающая в Калифорнии Мария Шарапова обратилась к фанатам за советом

Российская спортсменка Мария Шарапова сейчас отдыхает в горах Калифорнии, США, вместе со своим возлюбленным Александром Гилксом. Девушка поделилась с подписчиками снимком в открытом купальном костюме и рассказала о путешествии в микроблоге в Instagram.

Instagram @mariasharapova

На снимке, где Шарапова в купальнике позирует на переднем плане, виден горный пейзаж, неглубокая речка и место, организованное специально для отдыха туристов. Теннисистка призналась, что они с любимым уже нашли немало отличных мест для купания этим летом. Но добраться туда было не так просто.

«Дороги к ним были несколько несовершенны, — написала она. — И ухабисты».

Шарапова также попросила совета, какие еще бухты и водопады ей стоит посетить.

«Есть предложения?» — обратилась она к подписчикам.

Хотя она интересовалась насчет США, ответы с предложениями посыпались со всего мира.

«Приезжай к нам в Кабардино-Балкарию, у нас много мест где можно отдохнуть и купаться»;

«Приезжай в Индонезию»;

«Я знаю отличный водопад неподалеку», — написали ей в комментариях.

Мария Шарапова приняла решение завершить свою профессиональную карьеру в феврале 2020 года. Она сообщила, что причиной стали многолетние травмы, которые сильно ее беспокоили. За время пандемии спортсменка уже успела неплохо отдохнуть, а в последние месяцы и поездить по США, пишет сайт Teleprogramma.pro.

За время своей спортивной карьеры Мария Шарапова успела выиграть 39 турниров. В 2012 году на Олимпиаде в Лондоне она завоевала для России серебряную медаль.

Ранее 5-tv.ru писал об откровенной беседе Марии Шараповой с поклонниками.