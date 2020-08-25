Есть исключения: кому разрешат полететь на Кипр с 28 августа?

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Виктория Андреева
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Минздрав республики огласил правила приема российских туристов.

Есть исключения: кому разрешат полететь на Кипр с 28 августа?

Фото: www.globallookpress.com © Aleksey Bychkov

С 28 августа Россия возобновляет авиасообщение с Кипром, однако вылететь в страну смогут не все. Пресс-релиз с новыми правилами посещения подготовил Минздрав республики.

Все страны мира ведомство поделило на три большие категории по признаку стабильности эпидемиологической ситуации с коронавирусом: A, B и C. Российскую Федерацию вскоре включат в третью, что предусматривает посещение иностранного государства лишь некоторыми категориями граждан. В частности, въезд будет разрешен тем, кто обладает видом на жительство, либо постоянно проживает на острове, их близким родственникам, дипломатам или тем, кому выдано специальное разрешение от властей.

Условия

Отмечается, что всех пребывающих в страну обяжут пройти тест на COVID-19 при отсутствии справки об отрицательном результате. При этом актуальной считается выписка, полученная не позднее чем за три дня до вылета. Кроме того, въезжающие будут вынуждены уйти на карантин на срок 14 дней. По его окончании придется также сдать анализы на коронавирус.

Для граждан государств, находящихся в категории B, двухнедельный карантин не предусмотрен. Достаточно лишь будет предъявить медицинскую справку. А вот от туристов из стран категории А даже ее не потребуют.

До настоящего времени Россия возобновила авиасообщение с ограниченным рядом стран — Великобританией, Турцией, Танзанией и Абхазией. С 1 августа были разрешены пассажирские рейсы в Лондон, Анкару, Стамбул и Занзибар. С 10 августа — в Анталью, Бодрум и Даламан. С 15 августа были возобновлены перелеты в Швейцарию, однако попасть на территорию государства могут лишь граждане, обладающие видом на жительство.

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