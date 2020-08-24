Какие лазейки используют россияне, чтобы попасть на отдых в Европу?

Утомленные режимом ограничений из-за коронавируса россияне делают все возможное, чтобы выехать за границу. И порой прибегают даже к незаконным методам, лишь бы отдохнуть на хваленых курортах Европы. О неожиданных лазейках, открывающих все пути, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как известно, единственный способ сегодня легально попасть на территорию европейской страны — иметь уважительную причину. К таковым относится вид на жительство, наличие гражданства, учеба, работа или уход за немощными родственниками. Безусловно, не у всех туристов есть в наличии что-то из этого «набора».

Однако за «небольшое» вознаграждение от двух до 60 тысяч рублей частные турфирмы помогают россиянам оформить липовые медицинские справки для выезда за рубеж. При этом предусмотрена и процедура «возврата»: те же организации предлагают выкупить туристам отрицательные тесты на COVID-19, чтобы по прибытии в Россию не было проблем. В АТОР отмечают, что такая услуга стоит всего 1,5 тысячи рублей.

Добираются до Европы российские туристы прямыми вывозными рейсами компании «Аэрофлот». Но также есть вариант полететь стыковочным рейсом через Лондон или Стамбул. Улететь на частном самолете — бизнес-джете — можно за 2,5 тысячи евро. Те, кого не устраивает столь высокий ценник, выбираются на курорты через Белоруссию.

«Сейчас трансфер „под ключ“ из Москвы в Минск стоит порядка 40 тысяч рублей», — рассказал источник АТОР.

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