Некоторые сотрудники «Яндекса» покинули Минск

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Светлана Шевченко
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Офис компании уже давно перешел на удаленную работу.

Некоторые сотрудники «Яндекса» покинули Минск

Фото: www.globallookpress.com © scully

В российской компании «Яндекс», где почти две недели назад прошли обыски, прокомментировали информацию об эвакуации своих сотрудников из Белоруссии.

«В минском офисе работает около 300 человек. Сам офис, как и другие офисы „Яндекса“, уже несколько месяцев закрыт для посещения», — сообщили 5-tv.ru в офисе компании.

Также там добавили, что все это время они работают в удаленном режиме, а некоторые сотрудники уехали из столицы Белоруссии.

Информация о том, что сотрудники «Яндекса» вернулись в Россию распространил Telegam-канал «Белоруссия головного мозга». Там говорилось, что за пределы Минска были вывезены те, кто отказался покидать республику. Остальных якобы уже перевезли в Россию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 13 август в двух офисах «Яндекса», а также в водительском хабе «Яндекс. Такси» были прошли обыски. Однако ничего не было изъято, никто не задерживался, а в протоколе не было обоснований.

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