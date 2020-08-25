Некоторые сотрудники «Яндекса» покинули Минск

В российской компании «Яндекс», где почти две недели назад прошли обыски, прокомментировали информацию об эвакуации своих сотрудников из Белоруссии.

«В минском офисе работает около 300 человек. Сам офис, как и другие офисы „Яндекса“, уже несколько месяцев закрыт для посещения», — сообщили 5-tv.ru в офисе компании.

Также там добавили, что все это время они работают в удаленном режиме, а некоторые сотрудники уехали из столицы Белоруссии.

Информация о том, что сотрудники «Яндекса» вернулись в Россию распространил Telegam-канал «Белоруссия головного мозга». Там говорилось, что за пределы Минска были вывезены те, кто отказался покидать республику. Остальных якобы уже перевезли в Россию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 13 август в двух офисах «Яндекса», а также в водительском хабе «Яндекс. Такси» были прошли обыски. Однако ничего не было изъято, никто не задерживался, а в протоколе не было обоснований.