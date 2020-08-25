В Кремле оценили возможность рефинансирования белорусского долга

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Василий Заика
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По словам Дмитрия Пескова, соответствующий вопрос неоднократно становился предметом обсуждения.

Фото, видео: www.globallookpress.com © Evgeny

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе традиционного общения с журналистами оценил возможность рефинансирования белорусского долга. Представитель Кремля отметил, что соответствующий вопрос не единожды становился предметом переговоров.

«В целом вопросы, связанные с предложениями о рефинансировании тех или иных сегментов долга белорусской стороны к российской, и раньше неоднократно обсуждались, ставились на повестку и так далее», — сказал Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что вопрос возможного рефинансирования — абсолютно экономический. В случае, если подобные предложения будут направлены белорусской стороной, то Министерство финансов будет готово приступить к их рассмотрению.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЕС и западные фонды готовы выделить более 50 млн евро на стачки в Белоруссии.

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