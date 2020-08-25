Московские шестиклассники планировали вооруженное нападение на свою школу

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Василий Заика
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Детали нападения на педагогов малолетние злоумышленники обсуждали в социальных сетях.

Московские шестиклассники планировали вооруженное нападение на свою школу

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

Двое московских шестиклассников планировали совершить вооруженное нападение на собственную школу в районе Южное Тушино. Как стало известно 5-tv.ru, мальчишки активно разрабатывали схему нападения на педагогов и учащихся.

Отмечается, что для этих целей юные злоумышленники искали возможность приобретения взрывчатки и различных орудий поражения. Свои планы школьники обсуждали в социальной сети ВКонтакте.

В определенный момент о противоправной задумке шестиклассников стало известно стражам порядка. В настоящее время идет проверка исполнения родителями мальчиков обязанностей по их воспитанию.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео задержания ФСБ подростка за подготовку нападения на школу в Волгограде.

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