Путин призвал взять под контроль «переходящих все границы» коллекторов

Президент России Владимир Путин призвал главу Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрия Аристова как можно скорее взять под контроль деятельность коллекторов. Этот вопрос российский лидер и государственный советник обстоятельно обсудили в ходе встречи 25 августа.

«То, с чем люди иногда сталкиваются в работе этих коллекторских организаций всех — и подконтрольных вам, и неподконтрольных, — это просто переходит иногда всякие границы. Поэтому это совершенно точно надо брать под контроль», — заявил Владимир Путин.

В свою очередь Дмитрий Аристов отметил, что коллектор — «новая функция» для ФССП. Впервые обязанность контролировать деятельность взыскателей была возложена на госорган лишь 3,5 года назад.

За этот период удалось взять под надзор только первую, «малую» категорию игроков этого рынка — «профессиональных коллекторов». Однако большие проблемы приносит вторая группа, представляют которую микрофинансовые организации.

«Их 1 606 — это без учета структурных подразделений, филиалов и представительств. Они не выполняют основной вид деятельности — взыскание задолженности, он у них дополнительный, поэтому в реестр не вносится по закону, и они пока функционируют в этой части без нашего контроля. <…> 50% всех нарушений [совершено] именно микрофинансовыми организациями», — отметил главный судебный пристав.

По словам Аристова, устранить проблему полностью удастся лишь после того, как будут приняты законопроекты, разрешающие взять под контроль «профессиональных взыскателей». Ожидается, что их рассмотрят и одобрят в срок до конца 2021 года.

«Представьте мне свои предложения. Я, конечно, вас поддержу. Поэтапно, конечно, должно быть, но это должно быть сделано», — подытожил Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какое наказание грозит коллекторам, оказывающих чрезмерное давление на должников.