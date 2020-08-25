Путин поручил ФССП взять под контроль все коллекторские агентства
Президент РФ выразил серьезную обеспокоенность противоправными действиями взыскателей.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Karsten Kramer, 5-tv.ru
Владимир Путин потребовал взять под контроль все коллекторские агентства. Директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов был у него с докладом. Информировал и о ходе масштабной реформы в ведомстве. Подробности встречи в репортаже корреспондента МИЦ «Известия» Алексея Лазуренко.
Ранее 5-tv.ru рассказал, какое наказание грозит коллекторам, оказывающих чрезмерное давление на должников.
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