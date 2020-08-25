Повелители неба: Зрелищное видео с пролетом авиации на форуме «Армия-2020»
Самые современные образцы российской боевой авиации продемонстрировали в небе над Кубинкой.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков, 5-tv.ru
В Подмосковье продолжает работу форум «Армия-2020». На аэродроме Кубинка — самая зрелищная часть программы — пролет авиации. Российские пилоты продемонстрировали возможности новейших истребителей пятого поколения — Су-57. Это самолеты, созданные с применением технологий малозаметности и оснащенные современным оружием. Россия уже получила несколько официальных заявок на покупку Су-57 от иностранных государств.
А на полигоне Алабино сегодня демонстрируют возможности ракетных войск и артиллерии. В программе — стрельбы реактивной системы залпового огня «Торнадо», модернизированных самоходных пушек «Малка» и минометов «Тюльпан».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Крылатая пехота» ставит рекорды на международных армейских играх.
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