Повелители неба: Зрелищное видео с пролетом авиации на форуме «Армия-2020»

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Самые современные образцы российской боевой авиации продемонстрировали в небе над Кубинкой.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков, 5-tv.ru

В Подмосковье продолжает работу форум «Армия-2020». На аэродроме Кубинка — самая зрелищная часть программы — пролет авиации. Российские пилоты продемонстрировали возможности новейших истребителей пятого поколения — Су-57. Это самолеты, созданные с применением технологий малозаметности и оснащенные современным оружием. Россия уже получила несколько официальных заявок на покупку Су-57 от иностранных государств.

А на полигоне Алабино сегодня демонстрируют возможности ракетных войск и артиллерии. В программе — стрельбы реактивной системы залпового огня «Торнадо», модернизированных самоходных пушек «Малка» и минометов «Тюльпан».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Крылатая пехота» ставит рекорды на международных армейских играх. 

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