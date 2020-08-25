«Крылатая пехота» ставит рекорды на международных армейских играх

Команда российских десантников лидирует на международной этапе соревнований «Эльбрусское кольцо». Состязание проходит в рамках армейских международных игр 2020. Главная задача — показать боеготовность в условиях горной местности. Наши участники успешно выполнили все поставленные задачи. Правда на этот раз им пришлось покорять искусственную двадцатиметровую вершину. Впрочем, и реальные скалы «крылатую пехоту» не остановят.

«На скалы мы лезем без судейских страховок. Поэтому там есть и мандраж и чувство самосохранения. Сделав неправильное движение можно пострадать».

Игры проходят на базе Центра горной подготовки и выживания в Приэльбрусье. В них принимают участие 50 бойцов ВДВ. Соревнуются команды десантников России и Узбекистана.