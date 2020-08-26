Туристы смогут попасть в Ивангород без спецпропусков
Правительство области планирует перевести культурные объекты на электронные билеты.
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Фото, видео: www.globallookpress / W. Korall; 5-tv.ru
В Ивангороде на границе с Эстонией разрабатывают проект электронного доступа. Многие россияне, особенно из Петербурга и Ленобласти, едут туда, чтобы посмотреть на старинную крепость. Но из-за того, что она находится в приграничной зоне, попасть в нее можно либо с загранпаспортом, либо — по спецпропуску. Это, конечно, снижает поток туристов.
Правительство области планирует перевести ивангородские объекты на электронные билеты и предоставить доступ к базе погранслужбе. Предполагается, что такого билета будет достаточно для проезда в Ивангород.
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