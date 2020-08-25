«Пусть кусает локти»: Прилучному не позавидовали после фото Муцениеце в бикини

Актриса Агата Муцениеце, бывшая жена Павла Прилучного, опубликовала на своей странице в Instagram откровенные снимки с отдыха. Подписчики девушки оценили фотосессию и указали звезде сериала "Мажор" на его большую потерю.

Маленький отпуск актриса проводит в одном из загородных московских клубов. На снимках Муцениеце загорает у бассейна, на ней лишь желтое бикини, а сама она лежит на надувном кругу.

«Поймала за хвост последние деньки лета! А вы чем занимаетесь?» — пишет актриса.

Instagram @agataagata

Фолловерам пришлись по душе кадры с отдыха. Они похвалили и отличную фигуру Агаты, и заметили, как же много потерял ее бывший муж Прилучный.

«Агата, Вы очень, очень, шикарная женщина! Вы сами знали об этом?»

«Где-то плачет один Павел Прилучный»;

«Паша выезжает»;

«Пусть кусает локти кое-кто», — комментируют поклонники.

Актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о начале бракоразводного процесс в начале лета этого года. Одна из причин — домашнее насилие, в котором девушка обвинила супруга после нескольких недель, проведенных в самоизоляции. Спустя некоторое время после расторжения брака Прилучный уже был замечен с другой пассией, которой оказалась также актриса Мирослава Карпович, известная по роли в сериале «Папины дочки».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда, по мнению гаданий в социальных сетях, Муцениеце встретит нового избранника.