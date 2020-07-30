«В декабре, за границей»: Муцениеце погадала себе на нового суженого

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Алиса Старжевская
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Актриса Агата Муцениеце после развода с Павлом Прилучным не собирается оставаться одна. За помощью в поиске нового возлюбленного она обратилась к соцсети Instagram.

Фото, видео: Instagram @agataagata

Актриса Агата Муцениеце, переживающая последствия не самого простого развода с актером Павлом Прилучным, которых свел сериал «Закрытая школа», готова найти себе нового возлюбленного. По крайней мере, она не прочь попытать удачу в масках-гаданиях в социальной сети Instagram.

У себя в сторис Муцениеце выложила несколько результатов таких гаданий, потому что одного ей было мало.

«Эти гадания очень затягивают», — призналась она подписчикам в процессе игры.

Ясности в интернет-предсказаниях не было. Ей насулили и встречу в машине с сокурсником уже завтра, и военного из техникума в будущем году. Целых два «прогноза» на любовную жизнь Агаты касались декабря.

«В декабре, за границей, хоккеист»;

«25 декабря, в Турции, красавчик», — сказал ей фильтр, и на этом актриса свернула это развлечение.

Instagram @agataagata

После девяти лет брака с Павлом Прилучным отношения между двумя звездами закончились. Фанаты пары, особенно женщины, встали на сторону Муцениеце, особенно после новостей, что сразу после развода в июне 2020 года в дом к Прилучному перебралась жить его новая девушка Мирослава Карпович.

Поклонники всегда желают Агате счастья в любви, а вот Карпович получает не столь лестные комментарии.

5-tv.ru писал, что актер Павел Прилучный тратит огромные деньги на Мирославу Карпович.

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